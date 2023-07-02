Минобороны России сообщило об уничтожении украинских диверсантов на Времевском выступе

По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, также было нанесено огневое поражение скоплению живой силы и техники ВСУ в районе населенного пункта Макаровка

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Российские войска уничтожили украинских диверсантов в районе Времевского выступа. Об этом сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На южнодонецком направлении мужественными и слаженными действиями подразделений группировки войск "Восток", ударами авиации и огнем артиллерии отражена атака противника в районе населенного пункта Никольское Донецкой Народной Республики. На Времевском выступе в районе населенного пункта Ровнополь Донецкой Народной Республики уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа", - сказал он.

По словам Конашенкова, кроме того, нанесено огневое поражение скоплению живой силы и техники ВСУ в районе населенного пункта Макаровка Донецкой Народной Республики.