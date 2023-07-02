2 июля, 10:12,
обновлено 2 июля, 10:21
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об ударе по ВСУ в районе Пятихатки

Авиация России на запорожском направлении нанесла удар по скоплениям живой силы и техники 33-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Авиация России на запорожском направлении нанесла удар по скоплениям живой силы и техники 33-й мехбригады ВСУ в районах Пятихатки и Мирного. Об этом сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"На запорожском направлении оперативно-тактической авиацией группировки войск "Восток" нанесен удар по скоплениям живой силы и техники подразделений 33-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Пятихатки и Мирное Запорожской области", - сказал он. 

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