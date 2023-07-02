2 июля, 10:24
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об окончательном уничтожении подразделений ВСУ в районе Антоновского моста

Экстренные службы Херсонской области
© Экстренные службы Херсонской области

Как отметил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, в результате огневого поражения в течение суток было уничтожено до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля и две гаубицы М777 производства США

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ на херсонском направлении завершили уничтожение подразделений ВСУ, высадившихся на острове Антоновский в районе Антоновского моста. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в воскресенье.

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"На херсонском направлении завершено уничтожение подразделений ВСУ, высадившихся на острове Антоновский в районе Антоновского моста. Кроме того, в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля и две гаубицы М777 производства США", - сказал он на брифинге о ходе проведения специальной военной операции. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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