МО РФ сообщило об окончательном уничтожении подразделений ВСУ в районе Антоновского моста

Как отметил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, в результате огневого поражения в течение суток было уничтожено до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля и две гаубицы М777 производства США

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ на херсонском направлении завершили уничтожение подразделений ВСУ, высадившихся на острове Антоновский в районе Антоновского моста. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в воскресенье.

"На херсонском направлении завершено уничтожение подразделений ВСУ, высадившихся на острове Антоновский в районе Антоновского моста. Кроме того, в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля и две гаубицы М777 производства США", - сказал он на брифинге о ходе проведения специальной военной операции.