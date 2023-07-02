2 июля, 14:41
Военная операция на Украине

Кадыров заявил, что российские военные разбили украинских диверсантов под Кременной

Минобороны России
© Минобороны России

По словам главы Чечни, пятерых бойцов ВСУ взяли в плен

ТАСС, 2 июля. Российские военнослужащие разбили под Кременной диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) 95-й отдельной штурмовой бригады десантно-штурмовых войск Украины. Пятеро бойцов ВСУ были взяты в плен, написал в своем Telegram-канале в воскресенье глава Чечни Рамзан Кадыров.

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"В ходе успешных наступательных действий в районе Серебрянского лесничества, под Кременной, была разбита ДРГ 95-й отдельной штурмовой бригады десантно-штурмовых войск Украины. В результате боестолкновения шестеро нацистов ликвидировано, а пятеро взято в плен. Дорогой брат, заместитель командира спецназа "Ахмат" Исмаил Гоншаев Охотник охотно поговорил с пленным Александром Волощуком", - написал Кадыров, опубликовав видео с участием одного из военнопленных.

Также руководитель северокавказской республики отметил, что раненным пленным оказана необходимая медицинская помощь. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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