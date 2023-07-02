На место ЧП в Приморско-Ахтарске прибыли специалисты Минобороны

В соцсетях ранее появилась информация о взрыве в городе

КРАСНОДАР, 2 июля. /ТАСС/. Специалисты Минобороны прибыли на место ЧП в Приморско-Ахтарске, где, по информации из соцсетей, произошел взрыв. Об этом в воскресенье сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

"На месте работают специалисты Министерства обороны Российской Федерации и экстренных служб", - говорится в сообщении.

В воскресенье в соцсетях появилось видео из Приморско-Ахтарска, на котором запечатлен, предположительно, взрыв и столб дыма. Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что власти Краснодарского края устанавливают обстоятельства произошедшего. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет, жилые дома и объекты инфраструктуры не повреждены.

Город Приморско-Ахтарск расположен на северо-западе Краснодарского края на побережье Азовского моря. Численность населения составляет более 32 тыс. человек. По данным из открытых источников, на северо-восточной окраине города расположен военный аэродром Приморско-Ахтарск. В социальных сетях и телеграм-каналах ранее со ссылкой на очевидцев сообщалось, что ЧП произошло недалеко от него.