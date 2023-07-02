2 июля, 18:04,
обновлено 2 июля, 18:09
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об отражении атаки ВСУ на краснолиманском направлении

Валентин Спринчак/ ТАСС
© Валентин Спринчак/ ТАСС

Начальник пресс-центра группировки войск "Центр" Александр Савчук рассказал, что атака проводилась при поддержке боевых бронемашин и пикапов 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Центр" отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом сообщил в воскресенье начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

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"На краснолиманском направлении <…> ВСУ предприняли попытку атаки позиций российских войск. В результате слаженной работы артиллерийских подразделений и экипажей армейской авиации группировки войск "Центр" противник отошел, понеся значительные потери в технике и живой силе", - сказал Савчук в видео, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ.

По его словам, атака проводилась при поддержке боевых бронемашин и пикапов 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ.

Савчук добавил, что авиация группировки нанесла ракетно-бомбовые удары по 10 районам сосредоточения живой силы и огневых средств ВСУ, а также уничтожила два опорных пункта противника. В ходе контрбатарейной борьбы, отметил он, уничтожена одна 152-мм гаубица "Мста-Б" и три минометных позиции ВСУ.

"Расчетом зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10" сбит беспилотный летательный аппарат украинских войск в районе населенного пункта Голиково", - заключил начальник пресс-центра. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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