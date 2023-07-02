МО РФ: БПЛА возглавляемой США коалиции 14 раз нарушили безопасность полетов в Сирии

Как сообщили в Центре по примирению враждующих сторон, семь из них - в провинции Алеппо

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) международной антитеррористической коалиции, возглавляемой США, 14 раз за сутки нарушили безопасность полетов в Сирии, семь из них - в провинции Алеппо. Об этом сообщил в воскресенье заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.

По его словам, продолжаются систематические, целенаправленные и грубые нарушения протоколов деконфликтации и двустороннего меморандума по безопасности полетов в Сирии со стороны возглавляемой США так называемой международной антитеррористической коалиции.

"За прошедшие сутки зафиксировано 14 нарушений, связанных с полетами беспилотных летательных аппаратов коалиции, в том числе семь - в провинции Алеппо", - сказал Гуринов.