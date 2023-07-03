Крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников" вернулись во Владивосток после учений

Корабли отработали вопросы противовоздушной обороны и противолодочной направленности

ВЛАДИВОСТОК, 3 июля. /ТАСС/. Флагман Тихоокеанского флота (ТОФ) гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников" вернулись в пункт базирования во Владивостоке после оперативных учений в Тихом океане, сообщила в понедельник пресс-служба флота.

"Более месяца экипажи боевых кораблей выполняли поставленные задачи в назначенных районах Японского и Охотского морей, а также в дальней океанской зоне. Прибытию во Владивосток предшествовали несколько тысяч морских миль, которые экипажи преодолели, выполняя основные учебно-боевые задачи в рамках оперативного учения флота", - говорится в сообщении.

Корабли отработали вопросы противовоздушной обороны и противолодочной направленности, а также провели десятки частных учений и совместных тренировок. Выполнение поставленных командованием ТОФ задач в море производилось в условиях, максимально приближенных к боевым с имитацией противодействия условного противника.

"Гвардейский ракетный крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников" - последние участники оперативного учения, прибывшие в базу. Накануне возвращения во Владивосток корабли форсировали пролив Лаперуза из Охотского в Японское море", - говорится в сообщении.