3 июля, 04:33
Военная операция на Украине

В ЛНР сообщили об отражении ВС РФ за неделю почти 60 атак ВСУ на луганском направлении

Подполковник Народной милиции республики в отставке Андрей Марочко уточнил, что российские военные за этот период пресекли действия 14 украинских диверсионно-разведывательных групп

ЛУГАНСК, 3 июля. /ТАСС/. Российские военнослужащие за минувшую неделю отразили почти 60 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на луганском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщил ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

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"В течение минувшей недели Вооруженными силами РФ на луганском тактическом направлении отражено около 56 атак противника", - сказал он.

Марочко сообщил, что российские военнослужащие за минувшую неделю ликвидировали порядка 3 тыс. солдат ВСУ и иностранных наемников, а также пресекли действия 14 украинских диверсионно-разведывательных групп на луганском участке фронта.

"Уничтожено около 75 единиц автомобильной техники, 45 различных боевых бронированных машин, 10 танков, в том числе иностранного производства. Также поражено 40 различных буксируемых и самоходных артиллерийских систем", - отметил собеседник агентства.

Марочко 26 июня сообщал ТАСС, что военнослужащие группировки войск "Юг" за неделю отбили более 50 атак на луганском направлении в зоне проведения специальной военной операции, было уничтожено порядка 2,6 тыс. солдат ВСУ и иностранных наемников. 

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