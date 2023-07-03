3 июля, 04:50,
обновлено 3 июля, 05:09
Военная операция на Украине

ВС РФ отразили атаку противника в районе Серебрянского лесничества

Алексей Коновалов/ ТАСС
© Алексей Коновалов/ ТАСС

Начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук сообщил, что в результате стрелкового боя и огневой поддержки артиллерии противник понес потери в технике и живой силе

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Военнослужащие группировки "Центр" отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Серебрянского лесничества на краснолиманском направлении. Об этом в понедельник сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

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"В районе Серебрянского лесничества отражена атака подразделений при поддержке техники 67-й механизированной бригады ВСУ. В результате стрелкового боя и огневой поддержки артиллерии [группировки] "Центр" противник отошел, понеся потери в технике и живой силе", - сказал он.

По его словам, артиллерия также нанесла огневое поражение позициям ствольной и реактивной артиллерии противника.

Савчук добавил, что авиация группировки продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по районам временной дислокации и огневым средствам ВСУ. В ходе контрбатарейной борьбы, отметил он, вскрыты и уничтожены три расчета 120-мм минометов, а также одна боевая машина "Град". 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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