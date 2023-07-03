3 июля, 06:32
Военная операция на Украине

Экипажи танков Т-90А применили новую тактику поражения ВСУ на краснолиманском направлении

Сергей Фадеичев/ ТАСС
Танк Т-90А
© Сергей Фадеичев/ ТАСС

В Минобороны РФ пояснили, что она заключается в использовании различных типов боеприпасов за короткий промежуток времени

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) на танках Т-90А на краснолиманском направлении нанесли огневое поражение по опорному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ), применив новую тактику с задействованием различных типов боеприпасов. Соответствующие кадры опубликовало в понедельник Минобороны РФ.

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"Получив координаты целей от подразделения разведки, командиры танков использовали нoвую тактику oгневого воздействия, которая включает в себя использование различных типов боеприпасов в короткий промежуток времени", - сообщили в российском военном ведомстве. В Минобороны РФ рассказали, что первым выстрелом из 125-мм орудия управляемым боеприпасом операторы-наводчики вывели из строя легкобронированную технику. Далее, как сообщили в военном ведомстве, опорный пункт и личный состав ВСУ разгромили осколочными и фугасными снарядами.

В Минобороны отметили, что такой метод дает возможность наносить поражение всем типам целей и способствует деморализации личного состава противника. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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