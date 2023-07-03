3 июля, 07:06
Военная операция на Украине

Войска РФ уничтожили две украинские гаубицы "Мста-Б" на херсонском направлении

Соединения группировки войск "Днепр" также поразили позицию ВСУ в островной зоне

ГЕНИЧЕСК, 3 июля. /ТАСС/. Соединения группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили две гаубицы "Мста-Б" Вооруженных сил Украины (ВСУ) на херсонском направлении, сообщил в понедельник журналистам представитель экстренных служб региона.

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"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожены две гаубицы "Мста-Б" с боекомплектом. Потери: семь военнослужащих ВСУ погибли, шесть получили ранения различной степени тяжести. [Уничтожены] два 120-мм миномета с расчетом и боекомплектом. Потери: восемь военнослужащих ВСУ уничтожены, пять получили ранения различной степени тяжести. [Уничтожена] САУ 2С3 "Акация" с экипажем в количестве пяти человек и боекомплектом", - сказал он.

В островной зоне уничтожена позиция ВСУ, ликвидированы пять украинских военных, шестеро ранены. На каховском направлении также уничтожена позиция в районе Начкаровки и место временной дислокации ВСУ около населенного пункта Республиканец. Около 20 военнослужащих ликвидированы, более 10 ранены, 2 машины выведены из строя. 

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