3 июля, 09:51,
обновлено 3 июля, 09:56
Военная операция на Украине

Шойгу: ВС РФ уничтожили почти все танки Leopard, поставленные ВСУ Польшей и Португалией

© Минобороны России

По словам главы Минобороны, только на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях группировки российских вооруженных сил уничтожили 16 танков Leopard

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Российские войска уничтожили 16 танков Leopard, что составляет практически 100% поставленных Польшей и Португалией Вооруженным силам Украины (ВСУ) машин этого типа. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

"Только на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях, где украинские формирования предпринимают безуспешные атаки, группировками российских вооруженных сил уничтожены 15 самолетов, 3 вертолета, 920 единиц бронетанковой техники, в том числе 16 танков Leopard. Это практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией", - сказал он на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

Украинские войска применяют танки Leopard в ходе контрнаступления, которое началось 4 июня. В Минобороны РФ неоднократно заявляли об уничтожении танков этого типа. 

Теги:
Шойгу, Сергей КужугетовичУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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