3 июля, 09:55
Военная операция на Украине

Шойгу: Киев требует от командования ВСУ продолжать наступление, не считаясь с потерями

© Минобороны России

По словам главы Минобороны, Киев пытается компенсировать свои неудачи за счет обстрелов гражданских объектов и таким образом добиться пропагандистского эффекта, но профессиональные действия ВС РФ позволяют минимизировать потери среди мирного населения

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Украинское руководство по настоянию стран Запада требует от командования Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжения наступления, не считаясь с потерями. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

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"Не считаясь с существенными потерями, украинское руководство по настоянию западных кураторов требует от командования ВСУ продолжать наступление", - сказал он на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

По словам Шойгу, Киев пытается компенсировать свои неудачи за счет обстрелов гражданских объектов и таким образом добиться пропагандистского эффекта, но профессиональные действия ВС РФ позволяют минимизировать потери среди мирного населения. 

Теги:
Шойгу, Сергей КужугетовичУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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