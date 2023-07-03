Шойгу: Киев требует от командования ВСУ продолжать наступление, не считаясь с потерями

По словам главы Минобороны, Киев пытается компенсировать свои неудачи за счет обстрелов гражданских объектов и таким образом добиться пропагандистского эффекта, но профессиональные действия ВС РФ позволяют минимизировать потери среди мирного населения

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Украинское руководство по настоянию стран Запада требует от командования Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжения наступления, не считаясь с потерями. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

"Не считаясь с существенными потерями, украинское руководство по настоянию западных кураторов требует от командования ВСУ продолжать наступление", - сказал он на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

По словам Шойгу, Киев пытается компенсировать свои неудачи за счет обстрелов гражданских объектов и таким образом добиться пропагандистского эффекта, но профессиональные действия ВС РФ позволяют минимизировать потери среди мирного населения.