3 июля, 09:54
Военная операция на Украине

Шойгу: ВСУ с 4 июня на всех направлениях лишились около 2,5 тыс. единиц вооружения

© Минобороны России

По словам главы Минобороны, ВС РФ продолжают наносить эффективное огневое поражение противнику, что существенно снижает его наступательный потенциал

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) с 4 июня потеряли на всех направлениях около 2,5 тыс. единиц различного вооружения, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

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"Наши вооруженные силы продолжают наносить эффективное огневое поражение противнику, что существенно снижает его наступательный потенциал. <...> Всего с 4 июня на всех направлениях украинские войска лишились около 2,5 тыс. единиц различного вооружения", - сказал глава Минобороны РФ на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России. 

Теги:
Шойгу, Сергей КужугетовичУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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