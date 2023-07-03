Шойгу: ВСУ с 4 июня на всех направлениях лишились около 2,5 тыс. единиц вооружения

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) с 4 июня потеряли на всех направлениях около 2,5 тыс. единиц различного вооружения, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.
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"Наши вооруженные силы продолжают наносить эффективное огневое поражение противнику, что существенно снижает его наступательный потенциал. <...> Всего с 4 июня на всех направлениях украинские войска лишились около 2,5 тыс. единиц различного вооружения", - сказал глава Минобороны РФ на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России.