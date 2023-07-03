Шойгу: ВСУ с 4 июня на всех направлениях лишились около 2,5 тыс. единиц вооружения

По словам главы Минобороны, ВС РФ продолжают наносить эффективное огневое поражение противнику, что существенно снижает его наступательный потенциал

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) с 4 июня потеряли на всех направлениях около 2,5 тыс. единиц различного вооружения, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

"Наши вооруженные силы продолжают наносить эффективное огневое поражение противнику, что существенно снижает его наступательный потенциал. <...> Всего с 4 июня на всех направлениях украинские войска лишились около 2,5 тыс. единиц различного вооружения", - сказал глава Минобороны РФ на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России.