3 июля, 09:54
Военная операция на Украине

Шойгу заявил о завышенных ожиданиях ВСУ от западного оружия

© Минобороны России

По слова главы Минобороны, Вооруженные силы Украины не имеют успеха ни на одном из направлений

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) не имеют успеха ни на одном из направлений, что говорит о завышенных ожиданиях от западного оружия.

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Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

"В целом ни на одном из направлений противник своих целей не достиг. Это свидетельствует о мастерстве наших бойцов и явно завышенных ожиданиях от хваленого западного оружия", - сказал он на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ. 

Теги:
Шойгу, Сергей КужугетовичУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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