Шойгу заявил о завышенных ожиданиях ВСУ от западного оружия

По слова главы Минобороны, Вооруженные силы Украины не имеют успеха ни на одном из направлений

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) не имеют успеха ни на одном из направлений, что говорит о завышенных ожиданиях от западного оружия.

Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

"В целом ни на одном из направлений противник своих целей не достиг. Это свидетельствует о мастерстве наших бойцов и явно завышенных ожиданиях от хваленого западного оружия", - сказал он на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.