Шойгу: средства ПВО за месяц перехватили 25 ракет Storm Shadow ВСУ

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение прошедшего месяца перехватили 158 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и 25 ракет Storm Shadow Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

"За прошедший месяц российскими подразделениями войск противовоздушной обороны перехвачено 158 реактивных снарядов HIMARS, 25 крылатых ракет Storm Shadow и 386 беспилотных летательных аппаратов", - сказал он на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.