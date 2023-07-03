Шойгу: поставка вооружения в формируемые части ведется одновременно с их комплектованием

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Поставка вооружения, военной и специальной техники в формируемые воинские части проводится одновременно с их комплектованием личным составом. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил (ВС) РФ.

"В настоящее время одновременно с комплектованием личным составом осуществляется плановая поставка вооружения, военной и специальной техники, проводится подготовка военнослужащих и слаживание подразделений", - сказал он.

Министр напомнил, что в соответствии с указом президента России Владимира Путина по увеличению штатной численности ВС РФ формируются органы управления Московского и Ленинградского военных округов, общевойсковая армия и армейский корпус.

О необходимости создания в 2023 году двух межвидовых стратегических территориальных объединений вооруженных сил - Московского и Ленинградского военных округов Шойгу сообщал в декабре прошлого года. Он отмечал, что такие действия вызваны "стремлением НАТО нарастить военный потенциал вблизи российских границ, а также расширить Североатлантический альянс за счет Финляндии и Швеции". Шойгу также указывал на необходимость совершенствования состава и структуры видов ВС РФ.