3 июля, 09:52
Попытка вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер"

Шойгу: мятеж провалился благодаря верности личного состава ВС РФ присяге и долгу

© Минобороны России

Глава Минобороны отметил, что провокация не повлияла на действия группировок войск, военнослужащие продолжили мужественно и самоотверженно решать возложенные на них задачи

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Планы дестабилизации обстановки в России в конце июня провалились прежде всего благодаря верности присяге и воинскому долгу, которую проявил личный состав Вооруженных сил РФ, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

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Попытка вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер". Хроника событий

"Не могу не затронуть еще один вопрос, исчерпывающие ответы на который уже дал наш верховный главнокомандующий. Речь идет о попытке 23-25 июня дестабилизировать обстановку в России. Эти планы провалились прежде всего потому, что личный состав вооруженных сил проявил верность присяге и воинскому долгу", - сказал министр на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

Шойгу отметил, что провокация не повлияла на действия группировок войск, военнослужащие продолжили мужественно и самоотверженно решать возложенные на них задачи. "Благодарю личный состав за добросовестную службу", - заключил министр. 

Теги:
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссияПопытка вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер"
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