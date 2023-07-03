Главнокомандующий ВМФ России встретился с главой Минобороны Китая

Стороны обменялись мнениями касательно дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества в военно-морской области, в частности в Азиатско-Тихоокеанском регионе

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Главнокомандующий Военно-морским флотом РФ Николай Евменов провел встречу с министром обороны Китая Ли Шанфу. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня в Пекине состоялась встреча главнокомандующего военно-морским флотом адмирала Николая Евменова с министром обороны Китайской Народной Республики генерал-полковником Ли Шанфу", - говорится в сообщении военного ведомства.

Отмечается, что стороны обменялись мнениями касательно дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества в военно-морской области, в частности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Как сообщили в Минобороны, в рамках визита Евменова в КНР запланирована его встреча с командующим Военно-морскими силами Народной освободительной армии Китая адмиралом Дун Цзюнем, посещение предприятий военного кораблестроения, военно-морских баз и учебных заведений в Шанхае и Циндао.

Главком ВМФ РФ также посетит стоянку кораблей Тихоокеанского флота, которые в рамках дальнего похода совершили заход в КНР.