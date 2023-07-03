МО РФ сообщило о поражении в ДНР пункта управления 28-й мехбригады ВСУ

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России поразили пункт управления 28-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой Народной республике (ДНР), заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районе населенного пункта Дылеевка Донецкой Народной Республики поражен пункт управления 28-й механизированной бригады ВСУ", - сказал Конашенков.
По его словам, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ в течение суток нанесено поражение 82 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 118 районах.