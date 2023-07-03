3 июля, 12:18, Военная операция на Украине МО РФ сообщило о поражении в ДНР пункта управления 28-й мехбригады ВСУ

© Минобороны России

Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение 82 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях