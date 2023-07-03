3 июля, 12:18,
обновлено 3 июля, 12:30
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило о поражении в ДНР пункта управления 28-й мехбригады ВСУ

© Минобороны России

Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение 82 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России поразили пункт управления 28-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой Народной республике (ДНР), заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"В районе населенного пункта Дылеевка Донецкой Народной Республики поражен пункт управления 28-й механизированной бригады ВСУ", - сказал Конашенков.

По его словам, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ в течение суток нанесено поражение 82 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 118 районах. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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