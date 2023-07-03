3 июля, 12:10,
обновлено 3 июля, 12:29
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило о потерях ВСУ на краснолиманском направлении

© Минобороны России

По данным ведомства, ВС России пресекли деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 90 военнослужащих на краснолиманском направлении. Об этом заявил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"За сутки уничтожено более 90 украинских военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 2 пикапа, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица Д-30", - сказал он.

По словам Конашенкова, за прошедшие сутки ВС РФ отразили на этом направлении четыре атаки противника и пресекли деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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