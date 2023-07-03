МО РФ заявило об отражении на донецком направлении девяти атак ВСУ

Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что потери противника за сутки составили до 260 военнослужащих

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Южная группировка российских войск за минувшие сутки отразила девять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом в понедельник сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На донецком направлении активными действиями подразделений Южной группировки войск успешно отражены девять атак противника в районах населенных пунктов Золотаревка Луганской Народной Республики, Водяное, Первомайское и Клещиевка Донецкой Народной Республики", - сказал он.

По словам Конашенкова, потери противника за сутки составили "до 260 украинских военнослужащих, танк, 3 боевые бронированные машины, 5 пикапов, самоходная гаубица М109 Paladin производства США, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".