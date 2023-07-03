3 июля, 12:13,
обновлено 3 июля, 12:38
Военная операция на Украине

МО РФ заявило об уничтожении на купянском направлении до 20 украинских военных

© Минобороны России

По данным ведомства, также уничтожили гаубицу Д-30

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Российская группировка на купянском направлении уничтожила до 20 военнослужащих и гаубицу Д-30 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"За сутки уничтожено до 20 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 2 пикапа, а также гаубица Д-30", - сказал он.

По данным Конашенкова, на купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии Западной группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Артемовка Луганской Народной Республики, Новомлынск, Котляровка, Красное Первое и Синьковка Харьковской области. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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