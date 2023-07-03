МО РФ сообщило, что средства ПВО перехватили три снаряда РСЗО HIMARS

По данным ведомства, также средства ПВО сбили украинский самолет Су-27 в Херсонской области

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Средства ПВО РФ за сутки сбили украинский самолет Су-27 в Херсонской области, а также перехватили 3 снаряда РСЗО HIMARS и 14 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Каменка Херсонской области сбит самолет Су-27 Воздушных сил Украины. В течение суток перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS", - сказал он.

Кроме того, по слова Конашенкова, уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Нововодяное в ЛНР, Георгиевка, Дмитровка, Новотроицкое, Володино в ДНР, Луговое, Вербовое Запорожской области, Саги, Забарино, Васильевка и Николаевка Херсонской области.

По данным Минобороны РФ, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 446 самолетов, 240 вертолетов, 4 873 беспилотных летательных аппарата, 426 зенитных ракетных комплексов, 10 490 танков и других боевых бронированных машин, 1 134 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5 313 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11 385 единиц специальной военной автомобильной техники.