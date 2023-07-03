МО РФ сообщило о потерях ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях

По данным ведомства, противник потерял на этих направлениях до 190 военнослужащих убитыми и ранеными

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки на южнодонецком и запорожском направлениях до 190 человек и 7 бронемашин, включая боевую машину пехоты (БМП) Bradley производства США. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он заявил, что на южнодонецком направлении подразделениями Восточной группировки отражены три атаки противника в районах населенных пунктов Никольское, Урожайное и Макаровка Донецкой Народной Республики. "В районах населенных пунктов Работино Запорожской области и Урожайное Донецкой Народной Республики нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ. На запорожском направлении в районе населенного пункта Марфополь Запорожской области уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа", - сказал он.

По данным Конашенкова, противник потерял на этих направлениях "до 190 военнослужащих убитыми и ранеными, 2 танка, 7 боевых бронированных машин, в том числе БМП Bradley, 4 автомобиля, 2 артиллерийские системы М777, 2 гаубицы "Мста-Б", а также гаубицы Д-20 и Д-30".