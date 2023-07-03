3 июля, 12:16,
обновлено 3 июля, 12:20
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об уничтожении в Запорожской области складов ВСУ

© Минобороны России

Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что они находились в районах населенных пунктов Успеновка, Малокатериновка и города Орехова

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России уничтожили за сутки три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

Об этом сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районах населенных пунктов Успеновка, Малокатериновка и города Орехова Запорожской области уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 23-й, 65-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ", - сказал он. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация