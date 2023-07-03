МО РФ сообщило об уничтожении в Запорожской области складов ВСУ

Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что они находились в районах населенных пунктов Успеновка, Малокатериновка и города Орехова

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России уничтожили за сутки три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области.

Об этом сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районах населенных пунктов Успеновка, Малокатериновка и города Орехова Запорожской области уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 23-й, 65-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ", - сказал он.