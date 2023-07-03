3 июля, 12:17,
обновлено 3 июля, 12:22
Военная операция на Украине

МО РФ заявило об уничтожении склада боеприпасов 126-й бригады теробороны ВСУ

© Минобороны России

Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что на херсонском направлении за сутки в результате огневого поражения уничтожено до 30 военнослужащих ВСУ

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России в ходе специальной военной операции в минувшие сутки уничтожили в Херсонской области склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны украинских вооруженных сил (ВСУ), сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"В районе населенного пункта Змиевка Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны", - сказал он.

Всего, проинформировал Конашенков, на херсонском направлении за сутки в результате огневого поражения уничтожено до 30 военнослужащих ВСУ, 7 автомобилей и 2 гаубицы "Мста-Б". 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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