МО РФ заявило об уничтожении склада боеприпасов 126-й бригады теробороны ВСУ

Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что на херсонском направлении за сутки в результате огневого поражения уничтожено до 30 военнослужащих ВСУ

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России в ходе специальной военной операции в минувшие сутки уничтожили в Херсонской области склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны украинских вооруженных сил (ВСУ), сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населенного пункта Змиевка Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны", - сказал он.

Всего, проинформировал Конашенков, на херсонском направлении за сутки в результате огневого поражения уничтожено до 30 военнослужащих ВСУ, 7 автомобилей и 2 гаубицы "Мста-Б".