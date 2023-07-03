Алаудинов сообщил о гибели командира отряда "Ахмат" Писаренко

Заместитель командующего 2-м армейским корпусом поблагодарил родителей, "вырастивших героя"

ГРОЗНЫЙ, 3 июля. /ТАСС/. Командир отряда спецназа "Ахмат" Евгений Писаренко погиб в зоне спецоперации. Об этом сообщил в своем Telegram-канале заместитель командующего 2-м армейским корпусом, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.

"Спасибо родителям, вырастившим такого героя. Писаренко Евгений Валерьевич - Царствия тебе небесного и пусть земля тебе будет пухом", - написал Алаудинов.

Спецназ "Ахмат" был сформирован в Чеченской Республике в первые дни проведения специальной военной операции. В него уже вступили более 13 тыс. добровольцев из разных регионов России, которые предварительно прошли тактическую и огневую подготовку на территории Российского университета спецназа в Гудермесе. Добровольческий отряд "Ахмат" первым подписал контракт с Министерством обороны РФ.