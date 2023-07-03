Кадыров сообщил об уничтожении чеченскими бойцами позиций ВСУ в Наумовке

По словам главы Чечни, противник рассчитывал отстоять этот участок, а затем продвинуться еще дальше

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Бойцы из Чеченской Республики уничтожили позиции ВСУ в населенном пункте Наумовка, что заставило противников сбежать, написал в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, противник рассчитывал отстоять этот участок, а затем продвинуться еще дальше. "Однако планы резко изменились после нескольких точных попаданий крупнокалиберных снарядов. <…> Выражаясь простыми словами, сбежал, оставив после себя несколько гранатометов, патроны и другое вооружение, которое впредь будет успешно служить в интересах чеченских подразделений", - написал Кадыров.

Он добавил, что такого результата удалось достичь совместными усилиями отрядов чеченских бойцов.

"Совместная работа минометного расчета и опытного штурмового отряда дает крайне позитивный результат в уничтожении огневых позиций противника. Боевой отряд дорогого брата, начальника отдела МВД РФ по Курчалоевскому району ЧР Рустама Агуева, вместе с военнослужащими батальона "Запад-Ахмат" МО РФ наглядно демонстрирует нам эффективность данной стратегии. Я благодарю Рустама Агуева и всех наших бойцов за эффективную и плодотворную работу", - отметил глава региона.