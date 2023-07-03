МО РФ: БПЛА проамериканской коалиции 14 раз нарушили безопасность полетов в Сирии

Как сообщили в Центре по примирению враждующих сторон, "продолжаются систематические, целенаправленные и грубые нарушения протоколов деконфликтации и двустороннего меморандума по безопасности полетов в Сирии"

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) международной антитеррористической коалиции, возглавляемой США, 14 раз за сутки нарушили безопасность полетов в Сирии. Об этом сообщил в понедельник заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.

По его словам, продолжаются систематические, целенаправленные и грубые нарушения протоколов деконфликтации и двустороннего меморандума по безопасности полетов в Сирии со стороны возглавляемой США так называемой международной антитеррористической коалиции.

"За сутки зафиксировано 14 случаев нарушения меморандума о взаимопонимании между МО РФ и МО США от 20 октября 2015 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов так называемой международной антитеррористической коалицией, возглавляемой США", - сказал Гуринов.