Минобороны РФ рассказало о близнецах, командующих двумя РСЗО "Град" в зоне СВО

Оба были представлены к государственным и ведомственным наградам: военный с позывным Купол удостоился медали Жукова, а его брат с позывным Крокодил - медали за участие в спецоперации

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Близнецы с позывными Купол и Крокодил вместе выполняют боевые задачи, командуя двумя РСЗО "Град" в ходе проведения специальной военной операции на Украине. Об этом во вторник сообщили в Минобороны РФ.

Оба близнеца проходили срочную службу в ВДВ. Вскоре после возвращения со службы Крокодил вновь вернулся в войска - контрактником. Купол присоединился к брату в феврале 2022 года, с началом СВО. "В первую очередь я пришел за братом. Всегда везде вместе с ним. Там, садик, школа, училище, срочка, контракт. Даже на войне сейчас тут вместе", - сказал Купол.

"С приездом брата стало намного спокойнее, увереннее. Как-то поддерживали друг друга во всем. Мы стараемся шутить, не падать духом", - рассказал военный с позывным Крокодил.

Братья были представлены к государственным и ведомственным наградам. Так, Купол награжден медалью Жукова, а Крокодил - медалью за участие в спецоперации.

О РСЗО "Град"

"Град" - советская и российская 122-мм РСЗО, предназначенная для поражения мотопехотных и пехотных подразделений противника в местах сосредоточения, на марше и в боевых порядках, а также артиллерийских и минометных батарей, подразделений ПВО и объектов тыла. Максимальная дальность стрельбы составляет 40 км, количество направляющих - 40, а время полного залпа - 20 секунд. Модернизированная версия системы, находящаяся на вооружении Вооруженных сил РФ, носит название "Торнадо-Г".

Производство РСЗО "Град" завершилось в конце 1980-х годов. В настоящее время такими системами располагает около 60 стран мира, включая Украину. Согласно данным ежегодного справочника Military Balance Международного института стратегических исследований IISS (The International Institute for Strategic Studies) за 2021 год, в арсенале страны находилось более 180 единиц таких РСЗО.