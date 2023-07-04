В "Ак Барсе" сообщили о строительстве 34 боевых кораблей и судов

На предприятиях корпорации работают над сериями малых ракетных, пограничных сторожевых и патрульных кораблей

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Работы по строительству 34 единиц кораблей и судов ведутся на предприятиях судостроительной корпорации "Ак Барс". Об этом ТАСС сообщил глава корпорации Ренат Мистахов.

"У нас сейчас в строительстве находятся 34 заказа, из них 9 головных", - сказал он, подводя итоги участия компании в Международном военно-морском салоне (МВМС-2023).

По его словам, 70% от этого числа составляют корабли для Военно-морского флота России, остальные 30% - гражданские суда. "Мы хотели бы вести серийное строительство, строить длинные серии, хотя бы от четырех кораблей и выше", - отметил Мистахов.

На предприятиях корпорации "Ак Барс" ведется, в частности, строительство серий малых ракетных кораблей (МРК, корабли этих проектов являются носителями крылатых ракет), пограничных сторожевых и патрульных кораблей.

Ранее Мистахов заявил ТАСС, что корпорация на период 2023-2024 годов имеет большую сдаточную программу новейших малых ракетных кораблей - носителей крылатых ракет "Калибр-НК", хорошо зарекомендовавших себя в ходе специальной военной операции на Украине. Также, по его словам, "Ак Барс" и "Рособоронэкспорт" ведут работу по продвижению на мировой рынок кораблей с экспортным вариантом морского зенитного ракетно-артиллерийского комплекса "Панцирь-МЕ".

МВМС-2023 проходил в Кронштадте с 21 по 25 июня. Впервые площадкой проведения стал Музей военно-морской славы и Конгрессно-выставочный центр на территории туристско-рекреационного кластера "Остров фортов". Общее число участников-предприятий кораблестроительной и судостроительной отраслей превысило 290. ТАСС являлся стратегическим медиапартнером салона.