Начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов рассказал, что ударный беспилотник уничтожил бронированную ремонтно-эвакуационную машину ВСУ в районе Пятихаток

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Группировка сил "Восток" пресекла деятельность разведгруппы Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также предотвратила попытку противника провести разведку боем. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

"На запорожском направлении пресечена деятельность разведгруппы ВСУ в районе населенного пункта Марфополь, а также пресечена попытка противника разведки боем в районе Работино", - сказал он.

По его словам, артиллерия группировки уничтожила танки, боевые бронемашины и буксируемые гаубицы, а ударный беспилотник уничтожил бронированную ремонтно-эвакуационную машину ВСУ в районе Пятихаток.

"На южнодонецком направлении передовыми подразделениями группировки войск "Восток" отражены две атаки противника <…>. Понеся потери в живой силе, противник отступил", - сказал Чехов. По его словам, в ходе контрбатарейной борьбы был уничтожен пикап и две гаубицы.

Чехов добавил, что вертолеты армейской авиации поразили бойцов ВСУ в районе Макаровки, две боевые бронированные машины и пикап в районе Урожайного, а также минометный расчет и живую силу противника в районе Золотой Нивы. Средства противовоздушной обороны сбили два беспилотника модели "Валькирия" и один - "Фурия".

Отмечается, что гаубично-самоходный артиллерийский дивизион танкового полка группировки сил «Восток» остановил наступление подразделений ВСУ. Потери противника составили 15 единиц боевой техники и свыше 40 военнослужащих.

«С целью недопущения прорыва противника дивизион под командованием подполковника Павла Белоусова вел непрерывный артиллерийский огонь из самоходных гаубиц „Акация“. В итоге было уничтожено 15 единиц боевой бронированной и автомобильной техники украинских войск, а также свыше 40 националистов. Оставшиеся войска [обратились] в бегство», — сказал Чехов.

По его словам, боевой опыт и грамотная корректировка огня со стороны Белоусова помогли не допустить наступление противника. «Позиции российских войск были удержаны», — заключил Чехов.