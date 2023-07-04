В ЛНР сообщили о гибели трех солдат ВСУ из-за столкновения их автомобиля с бензовозом

Подполковник Народной милиции республики в отставке Андрей Марочко сообщил, что украинские следователи рассматривают диверсию как причину произошедшего

ЛУГАНСК, 4 июля. /ТАСС/. После столкновения автомобиля Вооруженных сил Украины (ВСУ) с бензовозом под Купянском в Харьковской области 15 военнослужащих получили ожоги, трое из них от полученных травм умерли в медучреждении. Украинские следователи рассматривают диверсию как причину произошедшего, сообщил ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"В районе населенного пункта Ковшаровка (поселок в Харьковской области, рядом с Купянском - прим. ТАСС) автомобиль с личным составом вооруженных формирований Украины, который следовал для замены личного состава 103-й бригады территориальной обороны [ВСУ], столкнулся с бензовозом. В результате ДТП произошло возгорание топлива: как следствие, 15 украинских боевиков с ожогами различной степени были доставлены в медучреждение, из которых трое скончались", - сказал он, ссылаясь на данные, полученные от разведки российских сил.

Марочко сообщил, что в материалах расследования ДТП украинские силовики рассматривают версию диверсии, поскольку после первичной экспертизы "были выявлены следы преднамеренного повреждения тормозной системы автомобиля, перевозившего личный состав".

Ранее в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска уничтожили склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны ВСУ на купянском направлении.