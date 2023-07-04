4 июля, 05:35
Военная операция на Украине

В ЛНР сообщили об остановке двух диверсионно-разведывательных групп ВСУ под Соледаром

Украинские диверсанты, понеся потери, отступили на подконтрольную им территорию, отметил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко

ЛУГАНСК, 4 июля. /ТАСС/. Российские военнослужащие остановили две украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ), попытавшиеся пройти через российскую линию обороны в темное время суток в районе города Соледара в Донецкой Народной Республике. Об этом во вторник сообщил ТАСС подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.

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"В районе населенного пункта Соледар противник в темное время суток двумя группами численностью до 15 человек попытался проникнуть на наши передовые позиции", - сказал он, ссылаясь на собственные источники на передовой.

Марочко сообщил, что российские военнослужащие при помощи беспилотного летательного аппарата с камерой ночного видения зафиксировали движение ДРГ противника и открыли по нему огонь из стрелкового оружия. По словам собеседника агентства, украинские диверсанты, понеся потери, отступили на подконтрольную им территорию. 

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