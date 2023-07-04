4 июля, 05:37,
обновлено 4 июля, 05:44

МО РФ сообщило об уничтожении четырех украинских БПЛА в Новой Москве и Московской области

Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Еще один беспилотник был подавлен средствами РЭБ, отметили в военном ведомстве

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Киев во вторник утром предпринял попытку ударить беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по объектам в Новой Москве и Московской области, все беспилотники уничтожены либо подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

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Об этом сообщили в Минобороны России.

"Сегодня утром пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку пятью беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Московской области и Новой Москвы. Четыре украинских БПЛА на территории Новой Москвы уничтожены средствами ПВО. Еще один БПЛА подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение на территории Одинцовского района Московской области", - сообщили ведомстве, отметив, что в результате попытки теракта пострадавших и разрушений нет. 

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© Информационное агентство ТАСС
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