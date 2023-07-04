4 июля, 08:22
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об отражении атаки штурмовых групп ВСУ на лисичанском направлении

Точечным ударом ракетного соединения Южного военного округа в районе Красноармейска уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения противника, отметил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Российские войска отразили атаку штурмовых групп украинских войск на лисичанском направлении, нанеся удары по скоплению живой силы противника. Об этом сообщил во вторник начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Подразделения Южной группировки войск успешно отразили атаку штурмовых групп противника на лисичанском направлении. Артиллерийские удары наносились по скоплениям живой силы и техники в районах населенных пунктов Белогоровка и Веселое. Уничтожены два блиндажа и значительное количество атакующих националистов", - говорит он на видео, размещенном в телеграм-канале Минобороны РФ.

Астафьев добавил, что авиация группировки нанесла удары по объектам ВСУ в районах Клещеевки, Курдюмовки и Богдановки. Кроме того, противотанковой управляемой ракетой уничтожена боевая машина пехоты (БМП) противника, тяжелой огнеметной системой (ТОС) "Солнцепек" - скопление живой силы 54-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Клещеевки. Точечным ударом ракетного соединения Южного военного округа в районе Красноармейска уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

"В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены два 120-мм миномета с расчетами на огневых позициях в районе Меньковки и две 122-мм гаубицы Д-30, а также 17 боевиков 79 горно-штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Победа и Красногоровка", - заключил Астафьев. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация