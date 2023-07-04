Минобороны РФ сообщило об отражении атаки штурмовых групп ВСУ на лисичанском направлении

Точечным ударом ракетного соединения Южного военного округа в районе Красноармейска уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения противника, отметил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Российские войска отразили атаку штурмовых групп украинских войск на лисичанском направлении, нанеся удары по скоплению живой силы противника. Об этом сообщил во вторник начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.

"Подразделения Южной группировки войск успешно отразили атаку штурмовых групп противника на лисичанском направлении. Артиллерийские удары наносились по скоплениям живой силы и техники в районах населенных пунктов Белогоровка и Веселое. Уничтожены два блиндажа и значительное количество атакующих националистов", - говорит он на видео, размещенном в телеграм-канале Минобороны РФ.

Астафьев добавил, что авиация группировки нанесла удары по объектам ВСУ в районах Клещеевки, Курдюмовки и Богдановки. Кроме того, противотанковой управляемой ракетой уничтожена боевая машина пехоты (БМП) противника, тяжелой огнеметной системой (ТОС) "Солнцепек" - скопление живой силы 54-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Клещеевки. Точечным ударом ракетного соединения Южного военного округа в районе Красноармейска уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

"В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены два 120-мм миномета с расчетами на огневых позициях в районе Меньковки и две 122-мм гаубицы Д-30, а также 17 боевиков 79 горно-штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Победа и Красногоровка", - заключил Астафьев.