Минобороны РФ и Минпромторга на совместной коллегии рассмотрели вопросы гособоронзаказа

В заседании приняли участие министр обороны Сергей Шойгу и вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Минобороны и Минпромторг России провели совместное заседание коллегий с участием предприятий оборонно-промышленного комплекса, центральных органов военного управления и органов государственной власти, на котором были рассмотрены вопросы выполнения государственного оборонного заказа. Об этом во вторник сообщили в военном ведомстве.

В заседании, прошедшем в национальном центре управления обороной РФ, приняли участие министр обороны России Сергей Шойгу и вице-премьер РФ - глава Минпромторга Денис Мантуров.

"На заседании рассмотрены вопросы выполнения государственного оборонного заказа, в том числе исполнение представителями предприятий ОПК обязательств по поставкам вооружения и военной техники в подразделения и воинские части Вооруженных сил Российской Федерации. В завершении заседания были сформированы соответствующие поручения и поставлены задачи профильным органам военного управления, а также руководителям предприятий оборонно-промышленного комплекса", - сообщили ведомстве.