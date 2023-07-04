4 июля, 09:38,
обновлено 4 июля, 09:50

Минобороны РФ и Минпромторга на совместной коллегии рассмотрели вопросы гособоронзаказа

© Минобороны России

В заседании приняли участие министр обороны Сергей Шойгу и вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Минобороны и Минпромторг России провели совместное заседание коллегий с участием предприятий оборонно-промышленного комплекса, центральных органов военного управления и органов государственной власти, на котором были рассмотрены вопросы выполнения государственного оборонного заказа. Об этом во вторник сообщили в военном ведомстве.

В заседании, прошедшем в национальном центре управления обороной РФ, приняли участие министр обороны России Сергей Шойгу и вице-премьер РФ - глава Минпромторга Денис Мантуров.

"На заседании рассмотрены вопросы выполнения государственного оборонного заказа, в том числе исполнение представителями предприятий ОПК обязательств по поставкам вооружения и военной техники в подразделения и воинские части Вооруженных сил Российской Федерации. В завершении заседания были сформированы соответствующие поручения и поставлены задачи профильным органам военного управления, а также руководителям предприятий оборонно-промышленного комплекса", - сообщили ведомстве.

  

Теги:
Мантуров, Денис ВалентиновичШойгу, Сергей КужугетовичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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