4 июля, 10:56,
обновлено 4 июля, 11:04

Москва выделила грант на совершенствование систем ПВО

Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Собянин

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Москва выделила грант научно-производственному объединению "Алмаз" на совершенствование систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщается во вторник на официальном сайте мэра и правительства столицы.

"Правительство Москвы выделило грант научно-производственному объединению (НПО) "Алмаз" имени академика А. А. Расплетина на совершенствование систем противовоздушной обороны с учетом актуальных вызовов и угроз. Соответствующее постановление на заседании президиума правительства Москвы подписал Сергей Собянин", - значится в публикации.

Там уточняется, что выделенные из городского бюджета деньги направят на совершенствование средств обнаружения маловысотных целей, в том числе беспилотных летательных аппаратов. "Улучшение системы мониторинга воздушного пространства повысит безопасность населения и объектов инфраструктуры Московского региона", - говорится в сообщении. 

Теги:
Собянин, Сергей СеменовичРоссияМосква
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