4 июля, 11:04,
обновлено 4 июля, 11:18
Военная операция на Украине

МО РФ заявило об отражении 10 атак ВСУ на донецком направлении

© Минобороны России

По данным ведомства, потери противника за сутки составили до 290 украинских военнослужащих убитыми и ранеными

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Южная группировка войск за минувшие сутки отразила десять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом во вторник сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"На донецком направлении грамотными и мужественными действиями обороняющихся подразделений Южной группировки войск успешно отражено десять атак противника", - сказал он.

По словам Конашенкова, потери противника за сутки составили "до 290 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 2 боевые машины пехоты, 9 автомобилей, 2 пикапа, самоходная артиллерийская установка "Акация", гаубицы "Мста-Б" и Д-30, а также самоходная артиллерийская установка Krab польского производства". Также, отметил он, в районе Выемки в Донецкой Народной Республике был уничтожен полевой склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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