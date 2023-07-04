МО РФ заявило об отражении 10 атак ВСУ на донецком направлении

По данным ведомства, потери противника за сутки составили до 290 украинских военнослужащих убитыми и ранеными

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Южная группировка войск за минувшие сутки отразила десять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом во вторник сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На донецком направлении грамотными и мужественными действиями обороняющихся подразделений Южной группировки войск успешно отражено десять атак противника", - сказал он.

По словам Конашенкова, потери противника за сутки составили "до 290 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 2 боевые машины пехоты, 9 автомобилей, 2 пикапа, самоходная артиллерийская установка "Акация", гаубицы "Мста-Б" и Д-30, а также самоходная артиллерийская установка Krab польского производства". Также, отметил он, в районе Выемки в Донецкой Народной Республике был уничтожен полевой склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.