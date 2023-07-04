Минобороны РФ заявило, что средства ПВО перехватили пять снарядов HIMARS

По данным ведомства, также сбили два украинских самолета Су-25

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Средства ПВО РФ сбили 2 украинских самолета Су-25, перехватили 5 снарядов РСЗО HIMARS и 14 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты два самолета Су-25 Воздушных сил Украины в районе населенных пунктов Георгиевка Донецкой Народной Республики и Орехов Запорожской области. За сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", - сказал он.

Кроме того, по словам Конашенкова, уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Площанка, Тополевка в ЛНР, Крынки, Саги в Херсонской области, Гладкое, Нестерянка, Инженерное в Запорожской области.