4 июля, 11:08,
обновлено 4 июля, 11:38
Военная операция на Украине

ВС РФ поразили 85 артиллерийских подразделий ВСУ на огневых позициях

© Минобороны России

По данным Минобороны России, поразили подразделения ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 102-х районах

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ в ходе спецоперации на Украине за прошедшие сутки поразили 85 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях.

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Об этом заявил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 85-и артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 102-х районах", - сказал он. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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