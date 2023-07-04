ВС РФ поразили 85 артиллерийских подразделий ВСУ на огневых позициях

По данным Минобороны России, поразили подразделения ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 102-х районах

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ в ходе спецоперации на Украине за прошедшие сутки поразили 85 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях.

Об этом заявил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 85-и артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 102-х районах", - сказал он.