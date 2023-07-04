МО РФ сообщило о потерях ВСУ на краснолиманском направлении

По данным ведомства, противник потерял за сутки более 135 военнослужащих

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ нанесли поражение подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, противник потерял за сутки более 135 военнослужащих. Об этом заявил во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"За сутки уничтожено свыше 135 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", две гаубицы Д-30 и одна Д-20", - сказал Конашенков.

По его словам, за прошедшие сутки российские войска отразили на этом направлении четыре атаки противника и пресекли деятельность одной украинской диверсионно-разведывательной группы.