4 июля, 11:09,
обновлено 4 июля, 11:34
Военная операция на Украине

ВС РФ уничтожили на купянском направлении до 30 военных и артсистему М777 ВСУ

© Минобороны России

По данным ведомства, на этом направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией Западной группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Берестовое и Тимковка Харьковской области

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России на купянском направлении уничтожили до 30 военнослужащих и артиллерийскую систему М777 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"На купянском направлении <...> потери противника составили до 30 украинских военнослужащих, 3 автомобиля, самоходные артиллерийские установки "Гиацинт-С" и "Акация", гаубица Д-20, а также артиллерийская система М777 производства США", - сказал он.

По данным Конашенкова, на этом направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией Западной группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Берестовое и Тимковка Харьковской области. Также отражена атака противника в районе населенного пункта Новоселовское Луганской Народной Республики. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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