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обновлено 4 июля, 12:09
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило о потерях ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях

© Минобороны России

По данным ведомства, ВСУ потеряли до 200 человек

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки на южнодонецком и запорожском направлениях до 200 человек. Об этом сообщил во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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Представитель военного ведомства сообщил, что в течение суток ВСУ продолжали безуспешные попытки наступления на донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях.

"На южнодонецком направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Восток" в течение суток отражены две атаки противника в районе населенного пункта Урожайное Донецкой Народной Республики. В районе населенного пункта Приютное Запорожской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. На запорожском направлении самоотверженными и слаженными действиями российских войск нанесено поражение скоплению живой силы и техники 106-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Луговское Запорожской области", - сказал он.

По данным Конашенкова, в ходе боевых действий уничтожено до 200 военнослужащих ВСУ, один танк, четыре боевые машины пехоты и четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы "Мста-Б" и одна Д-20. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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