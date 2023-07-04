МО РФ сообщило о старте финала Всероссийской военно-спортивной игры "Победа" в Подмосковье

Впервые отборочные этапы игры прошли на новых территориях - в Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожской и Херсонской областях

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Финал Всероссийской военно-спортивной игры "Победа" стартовал в Подмосковье, отборочные этапы игр впервые прошли на новых территориях РФ, сообщили в Минобороны России.

Почетными гостями мероприятия стали первый заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Сергей Севрюков, генеральный инспектор Министерства обороны РФ генерал армии Владимир Исаков, сенатор РФ, трехкратный победитель Олимпийских игр, Герой Российской Федерации Александр Карелин, Герой Российской Федерации Алексей Романов, начальник главного штаба "Юнармии", олимпийский чемпион Никита Нагорный и глава администрации Кольчугинского района Владимирской области Алексей Андрианов.

На церемонии открытия финала Севрюков зачитал обращение министра обороны РФ Сергея Шойгу к участникам игры."Военно-спортивные игры - это возможность для каждого проверить свои силы и одержать победу над самим собой. Они закаляют характер, укрепляют здоровье, пробуждают интерес к истории Отечества и наших вооруженных сил, формируют качества, необходимые будущим защитникам родины. Сегодняшние игры помогут вам получить полезный опыт и станут отправной точкой в жизненном самоопределении", - привел Севрюков слова Министра обороны РФ. Почетная миссия поднять флаг "Победы" была предоставлена юнармейцам Камчатского края - победителям 2022 года.

Впервые отборочные этапы игры прошли на новых территориях - в Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Кроме того, у игр новый девиз, который придумали финалисты: "Победа - одна на всех!". На площадке была организована выставка, посвященная подвигам защитников Отечества.

"Помните, что только честная состязательность приносит желанные победы. Вы носите гордое звание - "Поколение победителей". Будьте достойны этого. И тогда вы станете примером для тех, кто идет за вами, кто младше вас", - сказал во вступительном слове Карелин.

"Участники проделали большой путь, прежде чем дойти до финала, и уже в ближайшие дни смогут испытать себя, показать силу воли и целеустремленность! Юнармейцам понадобятся все навыки, полученные в ходе тренировок. Усердие и самоконтроль - вот качества, которые помогут преодолеть любые трудности", - отметил Нагорный.

Игра "Победа" проводится при поддержке Минобороны, Минпросвещения России и Российского движения детей и молодежи "Движение первых". В 2023 году в отборочных этапах приняли участие свыше 400 тыс. юнармейцев, курсантов, кадет, воспитанников военно-патриотических клубов и организаций, а участниками финала станут более 1 000 юношей и девушек.