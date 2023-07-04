Два Ту-95МС выполнили полет над нейтральными водами Берингова моря

По данным Минобороны РФ, в ходе выполнения полетного задания экипажи самолетов ракетоносцев отработали дозаправку топливом в воздухе

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили полет над нейтральными водами Берингова моря вблизи западного побережья Аляски в сопровождении самолетов Су-30СМ и Су-35С объединения Военно-воздушных сил (ВВС) и противовоздушной обороны (ПВО) Восточного военного округа (ВВО). Об этом сообщили в Минобороны РФ во вторник.

"Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Берингова моря, вблизи западного побережья Аляски. Продолжительность полета составила более 13 часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30СМ и Су-35С объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа", - сообщили там.

В ведомстве добавили, что в ходе выполнения полетного задания экипажи самолетов ракетоносцев отработали дозаправку топливом в воздухе. Там также подчеркнули, что летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей и Тихого океана, а все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.