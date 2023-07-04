Медведев предложил рассмотреть возможность передавать в зону СВО технику браконьеров

По словам зампреда СБ РФ, ВС России нуждаются в таких средствах, несмотря на увеличение темпов поставок

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил рассмотреть возможность передавать в зону специальной военной операции (СВО) технику, которую конфискуют у браконьеров.

Сегодня на совещании он рассказал, что "получает информацию", в том числе об этом пишут журналисты и военкоры, о том, что в разных регионах страны находится достаточно много техники, конфискованной "у браконьеров, разных контрабандистов и других нарушителей". "Это техника, которая может быть использована в зоне СВО. Это и быстроходные катера, и автомобили, и гусеничная, и иная техника. В таких средствах, безусловно, нуждаются сейчас наши вооруженные силы, несмотря на то, что мы существенно нарастили темпы поставок", - сказал политик.

"Предлагаю Генпрокуратуре, ФСБ, Федеральной таможенной службе, в необходимых параметрах и Росимуществу совместно с региональными органами власти в самый кратчайший срок разобраться с этой ситуацией и при участии Минобороны принять меры по оперативной передаче такой техники нашим войскам", - сказал Медведев.

По словам замглавы СБ РФ, пока "по различным причинам, вполне формальным, этот конфискат не передается на нужды СВО". "И хотя в отдельных регионах об этом уже было сказано, но решение здесь должно быть принято на федеральном уровне, потому что за реализацию конфискованных объектов отвечают федеральные ведомства", - пояснил он.

Ранее с просьбой о разработке механизма передачи конфискованных браконьерских лодок армии к главам Дагестана, Татарстана, Астраханской области, Краснодарского и Приморского краев обратились добровольцы, волонтеры и военные корреспонденты, работающие в зоне СВО. Астраханский губернатор Игорь Бабушкин позднее поручил решить вопрос по передаче министерству обороны на нужды фронта изъятых у браконьеров плавсредств.