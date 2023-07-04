Вертолетчики Балтфлота на учениях поразили колонные техники и живую силу противника

В общей сложности летчики совершили свыше 20 вертолето-вылетов на практическое применение авиационных средств поражения

КАЛИНИНГРАД, 4 июля. /ТАСС/. Более 10 экипажей ударных и транспортно-боевых вертолетов Ми-24 и Ми-8 морской авиации Балтийского флота провели практические пушечные стрельбы и бомбометание, поразив мишени - колонны техники, живую силу и укрепления условного противника на авиационном полигоне в Калининградской области, сообщила во вторник пресс-служба флота.

"Экипажи вертолетов Ми-24 и Ми-8 в ходе учебно-тренировочных полетов отработали применение авиационных средств поражения по наземным целям на расстоянии от 500 м до 3 км с минимальных и средних высот, а также вопросы обеспечения огневой поддержки наступающих подразделений береговых войск флота, ведения воздушной разведки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время вылетов на боевое применение вертолетчики наносили удары поодиночке и в составе пар с применением неуправляемых авиационных ракет, термостойких практических авиабомб П50-Т и универсальных пушечных контейнеров УПК-23-250, оснащенных 23-мм двуствольной автоматической авиационной пушкой ГШ-23.

"В плановом мероприятии боевой подготовки было задействовано более десяти вертолетов Ми-24 и Ми-8. В общей сложности летчики совершили свыше 20 вертолето-вылетов на практическое применение авиационных средств поражения", - уточнила пресс-служба.